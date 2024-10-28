Новий рік почнеться дня нас під заступництвом Зеленої Змії, пише Lady 24. Ця істота принесе у 2025 році зміни. Та для того, щоб рік для всіх пройшов щасливо, важливо підібрати для себе правильне вбрання.

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Що не можна одягати на Новий рік 2025

Згідно з китайським календарем, в новорічну ніч треба одягнутися так, щоб не розізлити господиню року. Тому дуже важливо уникати кольорів, які не любить Змія та підбирати фасони, які найбільше сподобаються покровительці.

Зелена Змія буде прихильною до всіх, хто обере для себе вбрання зеленого кольору, а також жовті та помаранчеві відтінки. Доречним буде коричневий колір суконь чи костюмів. У новорічну ніч не обійтися без золотистих та сріблястих суконь. Особливо вдалим вийде образ, якщо ви оберете плаття в принт змії.

А от до заборонених кольорів входить чорний, флуорисцентний, сірий та червоний колір. Вони можуть розізлити покровительку, тож від вбрання в цих кольорах варто відмовитися.

Не одягайте на Новий рік чорне вбрання

Змія не любить сірий колір

Зелена Дерев’яна Змія також буде незадоволеною, якщо ви приміряєте синє чи блакитне вбрання. Окрім того, категоричним табу в новорічну ніч є вироби з натуральної зміїної шкіри, оскільки вони так розізлять господиню року, що увесь рік може пройти з випробовуваннями та проблемами.

Синій може розізлити господарку року

Згідно з китайськими віруваннями, рік Зеленої Дерев'яної Змії може стати часом внутрішнього зростання, розвитку інтуїції, пошуку гармонії з собою і навколишнім світом.