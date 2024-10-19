Стилісти стверджують, що одяг здатен швидко підняти настрій, покращити самооцінку, пише Lady 24. Тому треба підібрати на Новий рік для себе таке вбрання, щоб відчувати себе на всі 100. А от астрологи кажуть, що одяг в новорічну ніч треба підбирати правильно ще й тому, аби отримати прихильність тотемної тварини року й залучити у своє життя позитив та щастя.
Зверніть увагу Дізнайтеся головний секрет: у якому одязі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство
Сукні на Новий рік 2025
Красиве плаття дасть відчуття свята, тому варто ретельно підійти до вибору речі. У новорічну ніч найчастіше всі одягають сукні з бахромою, лелітками, всілякими блискітками й камінцями. Такі декорування є найпопулярнішими й справді чудово виглядають на сукнях.
Для зустрічі Нового року варто робити ставку на плаття з атласу чи мережива, з різними вирізами та цікавими деталями, які додають вбранню шарму.
Господарка року Зелена Дерев’яна Змія буде прихильною до вас, якщо ви приміряєте сукню в зеленому, коричневому чи золотистому кольорі. Ці три кольори вважаються найпопулярнішими для зустрічі Нового року 2025.
Золотисті сукні з камінцями та блискучими деталями варто обирати тим, хто хоче залучити в Новому році матеріальні блага. Також чудово підійдуть плаття в сріблястому кольорі чи відтінку металік.
Восени в моду увірвався відтінок бургунді, тож можна придбати для себе розкішне плаття в будь-якій довжині. Ефектно виглядатимуть сукні міні чи максі. Актуальним в новорічну ніч буде плаття білого кольору, оскільки воно символізує чистоту й початок чогось нового.
Чорна сукня – це база та класика, яка не виходить з моди, однак астрологи радять в новорічну ніч не обирати такі плаття, оскільки можна залучити в життя неприємні події. У рік Змії краще уникати чорного кольору та зробити ставку на яскраві відтінки.
Переглянувши всі найцікавіші образи в сукнях, ми зібрали кілька найкращих аутфітів в актуальних кольорах та фасонах. Такі плаття чудово підійдуть для святкування Нового 2025 року.
Червона сукня з вирізами
Золотиста сукня на одне плече
Сукня з прозорого матеріалу та квітами
Плаття з лелітками
Срібляста сукня з бахромою
Коричневе мереживне плаття
Синя сукня в довжині максі
Розкішне плаття-бюстьє