Стилісти стверджують, що одяг здатен швидко підняти настрій, покращити самооцінку, пише Lady 24. Тому треба підібрати на Новий рік для себе таке вбрання, щоб відчувати себе на всі 100. А от астрологи кажуть, що одяг в новорічну ніч треба підбирати правильно ще й тому, аби отримати прихильність тотемної тварини року й залучити у своє життя позитив та щастя.

Зверніть увагу Дізнайтеся головний секрет: у якому одязі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство

Сукні на Новий рік 2025

Красиве плаття дасть відчуття свята, тому варто ретельно підійти до вибору речі. У новорічну ніч найчастіше всі одягають сукні з бахромою, лелітками, всілякими блискітками й камінцями. Такі декорування є найпопулярнішими й справді чудово виглядають на сукнях.

Для зустрічі Нового року варто робити ставку на плаття з атласу чи мережива, з різними вирізами та цікавими деталями, які додають вбранню шарму.

Господарка року Зелена Дерев’яна Змія буде прихильною до вас, якщо ви приміряєте сукню в зеленому, коричневому чи золотистому кольорі. Ці три кольори вважаються найпопулярнішими для зустрічі Нового року 2025.

Золотисті сукні з камінцями та блискучими деталями варто обирати тим, хто хоче залучити в Новому році матеріальні блага. Також чудово підійдуть плаття в сріблястому кольорі чи відтінку металік.

Восени в моду увірвався відтінок бургунді, тож можна придбати для себе розкішне плаття в будь-якій довжині. Ефектно виглядатимуть сукні міні чи максі. Актуальним в новорічну ніч буде плаття білого кольору, оскільки воно символізує чистоту й початок чогось нового.

Чорна сукня – це база та класика, яка не виходить з моди, однак астрологи радять в новорічну ніч не обирати такі плаття, оскільки можна залучити в життя неприємні події. У рік Змії краще уникати чорного кольору та зробити ставку на яскраві відтінки.

Переглянувши всі найцікавіші образи в сукнях, ми зібрали кілька найкращих аутфітів в актуальних кольорах та фасонах. Такі плаття чудово підійдуть для святкування Нового 2025 року.

Червона сукня з вирізами

Золотиста сукня на одне плече

Сукня з прозорого матеріалу та квітами

Плаття з лелітками

Срібляста сукня з бахромою

Коричневе мереживне плаття

Синя сукня в довжині максі

Розкішне плаття-бюстьє