Про трендові кольори nail-майстри дізнаються з Тижнів моди також, оскільки аналізують манікюр моделей, які дефілюють подіумом, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Вже починаючи від грудня, ви можете обирати для себе кольори манікюру, які будуть в моді у 2025 році.

Сапфір

Такі насичено сині нігті вже встигла поносити Гейлі Бібер. Колір яскравий та однозначно привертає до себе увагу. Він має глянцевий блиск й певний космічний ефект, який ідеально поєднається до будь-якого зимового вбрання.



Трендовий манікюр на 2025 рік / Фото Pinterest

Espresso

Відтінок гіркого шоколаду стане одним із найулюбленіших манікюрів для дівчат в новому році, оскільки всі кавові відтінки мають неймовірний вигляд на нігтях. Такий манікюр чудово підходить для зимового сезону, оскільки має універсальний нейтральний підтон й глибоку насиченість.

Напівпрозорий рожевий

Дівчата, які обожнюють нюд, можуть трішки відійти від нього й надати перевагу напівпрозорому рожевому. Він виглядає тендітно й чудово підходить для світлих зимових речей. До речі, такий відтінок лаку любить носити Марго Роббі.

Пурпуровий

Приглушений відтінок стиглого винограду чи ефектний аметистовий колір – це щось цікаве й дуже красиве. Це трендова альтернатива класичному червоному, який точно буде акцентним у вашому образі.

Cherry mocha

У новому році нам не обійтися без поєднання темного коричневого та бургунді. Глибокий вишневий колір ідеально виглядає на коротких чи довгих нігтях.