Серед всіх наймодніших босоніжок, модниці часто обирають для себе три моделі, якими доповнюють більшість своїх образів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стилісти радять взяти ці пари на озброєння, оскільки є всі шанси на те, що вони продовжать залишатися актуальними ще наступного літа.

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В’єтнамки

Пляжні в’єтнамки інтегрували у гардероб всіх дівчат, які сміливо поєднують їх з будь-якими речима. Завдяки цьому взуттю можна створити ідеальний ошатний та вишуканий образ. Окрім того, ця річ добре підходить для відпусток й поєднань з розслабленими шортами, футболками та сорочками.

Ring sandals

Шльопанці з кільцем-перемичкою на великому пальці почали нещодавно набирати популярності. Їх часто носять ті, хто любить мінімалізм та функціональне взуття. Шльопанці чудово доповнюють світлі образи й доречні всюди.

Шкіряні шльопанці

Модниці цього літа надають перевагу комфортним речам, тому обирають для себе зручну підошву. Такі шльопанці дозволять перебувати на ногах увесь день й не відчути втоми. Добре стилізувати з цим взуттям джинси, спідниці, шорти та навіть сукні.

Ці три фаворити моделей на плоскій підошві дозволять створити безліч комфортних літніх образів для довгих прогулянок. Відкрите взуття є гідною заміною кросівкам чи балеткам, оскільки в них зовсім не буде спекотно.