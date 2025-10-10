Як виглядає найзручніша сумка сезону: модниці вже її шукають
- Цієї осені головним аксесуаром стала коричнева tote-bag, популярна серед інфлюенсерок, універсальна та комфортна в носінні.
- Сумка tote відрізняється місткістю, зберігає форму, підходить для робочого ритму, а дармовиси додають їй індивідуальності.
Восени завжди хочеться виглядати стильно й красиво. У цьому нам допомагають не лише різноманітні варіанти вбрання, але й аксесуари. Головним мастхевом осіннього сезону є сумка. Увагу всіх дівчат захопила одна модель, яку неможливо обійти увагою.
Головним бажанням в осінню пору стала коричнева tote-bag, яку вже полюбили всі інфлюенсерки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Ця сумка є актуальною, а ще універсальною та доволі комфортною у носінні. Незалежно від того, що саме ви оберете – шкіру чи замшу, сумка все одно залишатиметься в тренді.
Як виглядає модна сумка осені?
Сумка tote вже давно стала базовим аксесуаром. У неї проста форма, але дуже функціональна. На перший план цього сезону вийшла коричнева версія сумки, оскільки саме цей колір є найпопулярнішим.
Шкіряна сумка добре зберігає форму, витримує дощову погоду й підходить до офісних образів. Замшева ж модель додає аутфітам певної розкоші, особливо в поєднанні з пальтом чи трикотажними речима.
Дівчата обожнюють сумку tote за її місткість. Всередину легко поміщається все необхідне – від ноутбука до книжки, косметички чи будь-яких інших речей. Саме зручність сумки зробила її фавориткою серед дівчат, які живуть в робочому ритмі.
Виглядає сумка в коричневому кольорі дуже красиво й довершує базові тренчі, вишукані пальта чи стильні шкірянки.
Видання Vogue Spain пише, що цієї осені дуже модними є дармовисами – брелки до сумки. Цікаві доповнення так сподобалися дівчатам, що зараз більшість сумок прикрашені саме ними, оскільки дармовиси допомагають додати кожній сумці індивідуальності.
А ще сумка-багет – одвічна класика, яка знову повертається в моду з новим розмахом, тому на таку модель знову варто звернути увагу.
Що ще в моді коричневого кольору восени?
Восени особливо популярними стануть коричневі джинси. Їх вже активно обирають модниці з різних країн.
Коричневі джинси добре поєднуються з різними стилями одягу та взуттям, пропонуючи численні можливості для стилізації.
