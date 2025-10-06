Навіть найвибагливіші модниці зможуть віднайти для себе красиві варіанти кольорів, які зможуть легко додати до свого гардероба, пише 24 канал з посиланням на Who What Wear.

Які кольори в моді восени?

Ніжно-рожевий

Колір здатен додати образу особливої родзинки, бо виглядає доволі витончено й романтично. Не бійтеся приміряти восени рожеві світшоти, штани, костюми чи сумки. Аксесуари особливо вигідно будуть виділятися на тлі чорного пальта.

Бургунді

Насичений відтінок бургунді кожного сезону набирає особливої популярності. Красивий вигляд мають блузи в цьому кольорі, пальта чи шкіряні куртки.

Темно-синій

Колір підійде для тих, хто шукатиме альтернативу чорному. Темно-синій гарно поєднується з будь-якими речима з гардероба, тож стилізація речей не складе труднощів.

Шоколадний

Усі відтінки коричневого в осінню пору стають хітом. Пальто в шоколадному відтінку, шкіряна куртка, бомбер, чоботи чи кросівки – мають неймовірний вигляд. Монохромний образ має дорогий вигляд, а окреме вбрання завжди виступає акцентним елементом.

Блідо-жовтий

Ніжний блідо-жовтий колір – ідеальний варіант для речей на повсякдення чи повсякденних образів. У мережі можна знайти чимало стилізацій, які точно вам сподобаються.

На своїй сторінці в інстаграмі Андре Тан радить поєднувати між собою кольори для створення бездоганних образів. За словами дизайнера, вдало поєднується лаймовий та шоколадний, винний та червоний, рожевий та коричневий, гірчичний та сірий, а також хакі та молочний.

Який колір восени вважається розкішним?