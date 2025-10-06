Даже самые требовательные модницы смогут найти для себя красивые варианты цветов, которые смогут легко добавить в свой гардероб, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также 5 модных свитеров, которые нужны каждой девушке осенью

Какие цвета в моде осенью?

Нежно-розовый

Цвет способен придать образу особую изюминку, потому что выглядит довольно изящно и романтично. Не бойтесь примерить осенью розовые свитшоты, брюки, костюмы или сумки. Аксессуары особенно выгодно будут выделяться на фоне черного пальто.

Бургунди

Насыщенный оттенок бургунди каждый сезон набирает особую популярность. Красиво смотрятся блузы в этом цвете, пальто или кожаные куртки.

Темно-синий

Цвет подойдет для тех, кто будет искать альтернативу черному. Темно-синий хорошо сочетается с любыми вещами из гардероба, поэтому стилизация вещей не составит труда.

Шоколадный

Все оттенки коричневого в осеннюю пору становятся хитом. Пальто в шоколадном оттенке, кожаная куртка, бомбер, сапоги или кроссовки – выглядят невероятно. Монохромный образ выглядит дорого, а отдельный наряд всегда выступает акцентным элементом.

Бледно-желтый

Нежный бледно-желтый цвет – идеальный вариант для вещей на повседневность или повседневных образов. В сети можно найти немало стилизаций, которые точно вам понравятся.

На своей странице в инстаграме Андре Тан советует сочетать между собой цвета для создания безупречных образов. По словам дизайнера, удачно сочетается лаймовый и шоколадный, винный и красный, розовый и коричневый, горчичный и серый, а также хаки и молочный.

Какой цвет осенью считается роскошным?