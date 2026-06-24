І якщо офіційний захід зобов'язував до ділового стилю, Її Величність знайшла спосіб виглядати бездоганно й не страждати від спеки, передає 24 Канал.

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Королева Летиція одягнула елегантний світлий костюм із льону, який складається з вільного двобортного піджака з великими ґудзиками й широких довгих штанів.

Зверніть увагу, що льон – ідеальний вибір для спекотних днів: він легкий, добре пропускає повітря і не перетворює носіння на муку. Коли на вулиці за 30, такий костюм світлих відтінків – це і стиль, і порятунок від спеки одночасно.

До піджака Її Величність додала простий білий топ.

Образ доповнили коричневі лаковані туфлі і клатч у тон, створивши акуратний колірний акцент на тлі світлого костюма.

З прикрас королева Іспанії обрала масивний золотий ланцюжок на шиї та невеликі золоті сережки. Її темне довге волосся вклали в легкі локони та зробили нюдовий макіяж.

Додамо, що раніше Королева Летиція одягнула елегантний світлий образ, який порівняли з луком Кейт Міддлтон, у якому принцеса Уельська з'явилася на Вімблдонському турнірі у 2025 році.