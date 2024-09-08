Королева Ранія показує, як виглядати дорого у блакитному жакеті: образ, який легко повторити

Її Величність королева Ранія прибула з офіційним візитом в Італію. Разом з чоловіком королем Йорданії Абдуллою, вона з’явилася на міжнародному заході.

В Італії розпочав роботу 50-й ювілейний Міжнародний форум Черноббіо. З 1975 року, який щорічно проходить в вересні, розглядаються поточні питання і проблеми, що стоять перед світовою економікою і суспільством. З’їжджаються на цей захід президенти багатьох країн. Королівські особи також прибули в Італію, а Ранія продемонструвала розкішний look.

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Елегантний образ королеви Ранії

За інстаграм-сторінкою Ранії стежать понад 10 мільйонів людей. Вона постійно дивує прихильників стильними та цікавими образами. Цього разу королева зробила ставку на ефектні кольори, які завжди роблять образ дорогим.

Її Величність одягнула блакитну жилетку, яку поєднала з жакетом від бренду Dolce&Gabbana. Це вбрання Ранія обрала з нової колекції. На низ королева вирішила не обирати костюмні штани, а просто одягнула білі класичні штани, які поєднала з білими туфлями-човниками від бренду Jimmy Choo. Це улюблене взуття Ранії, тож вона його найчастіше приміряє.

Вишуканий образ королева Ранія доповнила сумкою у молочно-блакитному градієнтному відтінку від Louis Vuitton Capucines BB. Її Величність розпустила волосся та вклала у легкі кучері, доповнивши образ ефектним макіяжем.

На своєму прикладі Ранія показала, як можна легко підібрати для себе розкішний образ для важливих подій, який буде складатися з жилетки, жакета й штанів. Окрім того, королева продемонструвала, як чудово поєднується між собою білий та блакитний, тож можете ці кольори міксувати у своїх образах.