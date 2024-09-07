Маша Єфросиніна любить одягатися в речі від українських брендів, навіть попри те, що в її гардеробі є чимало одягу від люксових марок. За останні роки тенденція вибору вбрання сильно змінилася, тож тепер вітчизняні селебретіз все більше хочуть обирати для себе вишукані аутфіти від наших дизайнерів.

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У рамках UFW пройшов показ нової колекції відомого бренду плісированих суконь J'amemme. Єфросиніна зізналась, що цю марку часто обирає для своїх світських виходів, втім на подію телеведуча прийшла не в речах бренду, як це роблять зірки в знак уваги, а в одязі від дизайнерки Олени Реви.

Цікавий look Маші Єфросиніної

Телеведуча обрала для себе шкіряний костюм від українського бренду Elena Reva. Він складався з вкороченого шкіряного топу-корсету та широких штанів палаццо на високій посадці. Маша Єфросиніна дедалі частіше експериментує зі стилем та обирає для себе цікаве вбрання, тож цього разу похизувалася образом зі шкіри.

Знаменитість доповнила аутфіт сріблястими босоніжками на платформі та високих підборах та доповнила образ вкороченим жакетом білого кольору. Вона розпустила волосся та вклала його у легкі кучері, а образ довершила красивим макіяжем та кількома ювелірними прикрасами.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої



Красивий образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

Шкіряні речі в осінню пору набувають особливої популярності, тож радимо додавати у свій гардероб шкіряний корсет, жакет чи штани, які чудово поєднаються з кросівками, чоботами на підборах чи верхнім одягом – тренчем, шкіряною курткою чи пальто.