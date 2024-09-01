Як гарно привітати з появою на світ немовляти та що побажати новоспеченим батькам, читайте на Lady 24.

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Як гарно привітати з народженням дитини

Вітаю вас з народженням малюка! Нехай немовля приносить вам безмежну радість і щастя. Бажаємо, щоб ваша сім’я завжди була наповнена теплом і коханням, а ваше дитя росло міцним, здоровим та розумним. Нехай кожен день з ним буде наповнений радістю та незабутніми моментами. Вітаємо з цим щасливим днем!

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Ваша сім’я стала більшою! Цей день – початок чудової подорожі в батьківство з вашим малючком. Нехай він росте сильним, сміливим і розумним, завжди оточений вашою безмежною любов’ю та турботою. Бажаю вам багато радісних моментів разом з вашою малечею, яка принесе вам щастя і радість. Вітаю з народженням!

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Вітаю вас з народженням довгоочікуваної й бажаної дитинки! Це диво, маленький всесвіт, радість у родині. Бажаю вам терпіння, добробуту, спокійних ночей, підтримки рідних і гарної атмосфери в домі. Будьте здорові, живіть в любові й взаєморозумінні, нехай дитина росте міцною, активною, у міру бешкетливою і найулюбленішою!

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Від чистого серця вітаю вас з народженням маленького дива, з великою радістю в житті, з появою на світ вашого чудового малючка. Бажаю миру і щастя в родині, добра і затишку в оселі, доброї долі дитині, міцного здоров’я, веселого і радісного дитинства.

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Вітаємо вас із новою людиною! Нехай малюк росте найщасливішим у світі, здоровим, тямущим та пустотливим. А вам, молоді батьки, бажаємо спокійних ночей, терпіння та позитивних емоцій.

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Дорогі татко і матуся! Вітаємо вас з народженням нової людини, нового члена сім'ї, суспільства і всесвіту! Бажаємо вам щастя і здоров’я, радісних днів і спокійних ночей, прекрасних взаємин і величезної любові! Вашому малюку бажаємо теплого, комфортного життя, дитячого щастя, уваги й обожнювання рідних і близьких людей! Хай щастя і радість назавжди поселяться у вашому затишному будинку!