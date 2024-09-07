Маша Ефросинина любит одеваться в вещи от украинских брендов, даже несмотря на то, что в ее гардеробе есть немало одежды от люксовых марок. За последние годы тенденция выбора нарядов сильно изменилась, и теперь отечественные селебретиз все больше хотят выбирать для себя изысканные аутфиты от наших дизайнеров.

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В рамках UFW прошел показ новой коллекции известного бренда плиссированных платьев J'amemme. Ефросинина призналась, что эту марку часто выбирает для своих светских выходов, впрочем на событие телеведущая пришла не в вещах бренда, как это делают звезды в знак внимания, а в одежде от дизайнера Елены Ревы.

Интересный look Маши Ефросининой

Телеведущая выбрала для себя кожаный костюм от украинского бренда Elena Reva. Он состоял из укороченного кожаного топа-корсета и широких брюк палаццо на высокой посадке. Маша Ефросинина все чаще экспериментирует со стилем и выбирает для себя интересные наряды, поэтому на этот раз похвасталась образом из кожи.

Знаменитость дополнила аутфит серебристыми босоножками на платформе и высоких каблуках и дополнила образ укороченным жакетом белого цвета. Она распустила волосы и уложила их в легкие кудри, а образ довершила красивым макияжем и несколькими ювелирными украшениями.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграм-сторис телеведущей



Красивый образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграм-сторис телеведущей

Кожаные вещи в осеннюю пору приобретают особую популярность, поэтому советуем добавлять в свой гардероб кожаный корсет, жакет или брюки, которые прекрасно сочетаются с кроссовками, сапогами на каблуках или верхней одеждой – тренчем, кожаной курткой или пальто.