Королева Ранія приголомшила вишуканою сукнею в жовтому кольорі: ніжне фото з чоловіком

Йорданська королева Ранія привітала свого чоловіка з Днем народження. Її Величність постала перед 10-мільйонною армією прихильників у цікавому образі в яскраво-жовтому кольорі.

Королю Йорданії Абдаллі II 30 січня виповнилося 63 роки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королеви Ранії. Вона публічно звернулася до чоловіка й привітала його зі святом, опублікувавши чарівну літню світлину в розкішних образах.

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Королева Ранія у жовтому образі

Ранія постала на світлині в жовтій сукні довжиною нижче колін з вкороченими рукавами. Її Величність обрала вишуканий фасон з тонким поясом на талії та верхом плаття, який нагадував кардиган. Сукня біля шиї зав’язувалася на довгий бант.

Монарша персона має бездоганний смак в одязі, тому вирішила доповнити аутфіт жовтими туфлями човниками з ремінцями. Образ вона довершила мінімалістичною сумкою на плечі із золотими ланцюжками та прикрасами в тон. Королева Ранія одягнула масивні золоті браслети та перстні й доповнила чарівний аутфіт розпущеним волоссям з локонами.

Король Абдалла II та Ранія одружені понад 30 років й мають чотирьох дітей. У своєму дописі в інстаграмі королева присвятила чоловікові лаконічні, але дуже важливі слова.

З кожним роком ти для нас стаєш ще дорожчим. З Днем народження. Ти для нас цілий світ,

– написала Її Величність.

На фото король позував з дружиною у білій сорочці, яку доповнив блакитною краваткою, синьому піджаку та сірих штанах.



Йорданське монарше подружжя / Фото з інстаграму королеви Ранії

Що відомо про подружжя короля Абдалли II та королеви Ранії

Король Абдалла II та королева Ранія є одним з найвідоміших монарших подружжів світу. Вони правлять Йорданією з 1999 року та відомі своїми реформами, благодійною діяльністю та стильними виходами.

Абдалла II одружився з Ранією Аль-Ясін у 1993 році. Вона родом із Кувейту, має палестинське коріння та до одруження працювала в міжнародних компаніях.

Король активно займається політикою та модернізацією Йорданії, зокрема економічними та військовими реформами. Ранія відома своєю гуманітарною діяльністю, особливо в освіті, захисті прав жінок і дітей та цифрових інноваціях.