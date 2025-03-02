Для багатьох ця стрижка може здатися занадто короткою, втім вона напрочуд універсальна й личить багатьом, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стрижку піксі любила Одрі Гепберн, Лінда Євангеліста, Зої Кравіц, Шарліз Терон та багато інших.

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Стрижка піксі повертається в моду

Зачіска може бути досить багатогранною, потрібно її лише правильно підстригти й укласти.Моделі Грейс Елізабет та Грета Хофер повернули піксі на подіум та допомогли зробити її однією з найпопулярніших стрижок 2025 року.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Зачіска повертається в моду після 1990-х років, коли стрижка піксі була в топі. Вона була популярною 30 років тому серед Холлі Беррі, Вайнони Райдер, Лінди Євангелісти та інших.

У класичній стрижці піксі волосся з боків та на потилиці є коротким, а верхня частина залишається трохи довшою. Завдяки стрижці піксі волосся навколо вух можна вистригти вільно, тут вже більше залежить від вашого смаку. Зачіска гучно заявляє про себе та надає шикарного вигляду.

Стрижка підходить всім, хто хоче носити коротке волосся. Піксі можна регулювати за допомогою довжини чубчика. Втім, коротке волосся ще більше підкреслює виразні риси обличчя. Зачіска підходить всім, хто хоче підкреслити свої повні губи та великі очі.

Для укладання стрижки професіонали радять працювати з гелем, воском для укладання, спреєм та іншими засобами стайлінгу, щоб щоразу надавати волоссю різного вигляду. Щоб надати стрижці об’єму – зафіксуйте волосся після укладання лаком.