Тренч є найпопулярнішим верхнім одягом осені, пише Lady 24. Його найперше одягають з приходом перших холодних днів, оскільки він здатен добре зігріти, а ще легко вписується в будь-які образи.

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Короткий тренч повертається в моду

До модних тренчів цього сезону можна віднести варіанти в довжині міді, класичний пісочний та чорний відтінок, а також тренчі зі шкіри в коричневому чи бордовому кольорі.

Світові модниці на своєму прикладі показують, що тепер до цього списку тренчів цілком може приєднатися давно забута нами модель з нульових в короткому варіанті.

Цей тренч виглядає, як куртка, його відрізняє лише пояс, який треба зав’язати на талії. Такий цікавий варіант на собі показала шведська модель Ельза Госк. Вона створила ефектний образ, одягнувши короткий молочний тренч разом зі спідницею в довжині міді та леопардовим взуттям.

У мережі все частіше можна помітити, як дівчата хочуть виділитися та приміряти на собі якесь цікаве вбрання. Тренч є саме тим варіантом, який чудово оновить ваш гардероб. Можете додавати не лише такий виріб, як в Ельзи Госк, але й класичний пісочний, чорний чи шкіряний тренчкот.

Вересень ще обіцяє бути теплим, тож такий верхній одяг ідеально доповнить джинси, штани, лосини, спідниці чи сукні. Він вдало стилізується з будь-яким взуттям – від балеток до лоферів, кросівок, слінгбеків та чобіт.



Короткий тренч змову буде в моді / Фото Pinterest



Короткий тренч змову буде в моді / Фото Pinterest



Короткий тренч змову буде в моді / Фото Pinterest



Короткий тренч змову буде в моді / Фото Pinterest

Зазначимо, що шкіряний чорний тренч активно носить Аня Тейлор-Джой, коричневий варіант є в гардеробі Гейлі Бібер, а от Кендалл Дженнер обирає для себе відтінок мокко.