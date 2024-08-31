Жінка-Дедпул: блогерка перевтілилася у популярного антигероя Marvel

Наприкінці липня вийшов фільм "Дедпул і Росомаха", який став найкасовішим у світі. Танець антигероя став багатомільйонним трендом у тіктоці, а чимало візажистів почали перевтілюватися у Дедпула.

Одна з блогерок-візажисток також вирішила долучитися до тренду й зробила косплей на популярного антигероя. У мережі вона також показала кожен крок свого перевтілення.

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Ефектний косплей на Дедпула

Блогерка зробила неймовірний косплей за допомогою макіяжу. Так, візажистка спочатку зробила так звану "розмітку" на обличчі, щоб визначити, який колір наносити на різні зони.

Дівчина не розкривала, якими засобами робила макіяж. Ймовірно, вона використовувала фарби для гриму, адже кольори були дуже насиченими.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Щоб образ був максимально схожим на Дедпула, блогерка також зробила боді-арт, додала імпровізовані катани, а також використала перуку й білі лінзи.

Косплей на Дедпула: дивіться відео

Користувачам мережі дуже сподобалося таке перевтілення. Відео переглянули майже 140 тисяч разів, а ще понад 15 тисяч – залишили свої вподобання.

До слова, косплеї на Дедпула після входу нового фільму буквально захопили тікток. Чимало візажистів демонструють власні перевтілення, які копіюють антигероя Marvel до найменших дрібниць.

Дівчина перевтілилася у Дедпула: дивіться відео

Деяким навіть вдається перевтілитися одночасно і в Дедпула, і в Росомаху. Так, візажистка поділила обличчя навпіл, й на кожній з них – відтворила різних персонажів.

Косплей на Дедпула та Росомаху: дивіться відео