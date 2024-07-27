Відома блогерка вирішила не відкладати ці мрії та відтворила зачіски персонажок добре знайомих стрічок. Як виглядала дівчина у кінообразах, розповідає Lady 24.

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Як блогерка відтворила зачіски з фільмів

Блогерка Джина Хант ділиться на своїй сторінці у тікток різними лайфхаками та ідеями для макіяжів і зачісок, а також відтворює образи з популярних фільмів та сералів.

Раніше дівчина показала, як накрутити та вкласти локони, аби вони виглядали як у героїні з "Бріджертонів" – Пенелопи Фезерінгтон, а тепер дала життя зачіскам персонажок інших популярних фільмів.

Зокрема, у новому ролику Джина Хант відтворила зачіски з "Титаніку", "Голодних ігор", "Великого Гетсбі", "10 речей, які я в тобі ненавиджу", "Щоденника пам'яті" та навіть "Гордості й упередження".

Як дівчина відтворила образи з фільмів: дивіться відео

Зачіску до кожної стрічки вона доповнила відповідним макіяжем та одягом. Так, до прикладу, для відтворення образу з "Титаніку" Джина обрала чорно-червону сукню, білі рукавички та розкішне кольє, а для повторення "Великого Гетсбі" одягла чорну шовкову сукню, доповнила її перлами та пов'язкою на голову, яка гарно підкреслила коротку стрижку.

Ці та інші перевтілення дівчини зібрали понад 8 тисяч вподобань. У коментарях глядачі залишали свої захоплені відгуки.

"Ти так схожа на Роуз, що це божевільно", "Вау, вау, я обожнюю це відео", "Люблю їх усіх, але Роуз мене щоразу захоплює, ти навіть схожа на неї", – писали люди.