Известная блогерша решила не откладывать эти мечты и воспроизвела прически персонажей хорошо знакомых лент. Как выглядела девушка в кинообразах, рассказывает Lady 24.

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Как блогер воспроизвела прически из фильмов

Блогер Джина Хант делится на своей странице в тикток различными лайфхаками и идеями для макияжей и причесок, а также воспроизводит образы из популярных фильмов и сериалов.

Ранее девушка показала, как накрутить и уложить локоны, чтобы они выглядели как у героини из "Бриджертонов" – Пенелопы Фезерингтон, а теперь дала жизнь прическам персонажей других популярных фильмов.

В частности, в новом ролике Джина Хант воссоздала прически из "Титаника", "Голодных игр", "Великого Гэтсби", "10 вещей, которые я в тебе ненавижу", "Дневника памяти" и даже "Гордости и предубеждения".

Как девушка воспроизвела образы из фильмов: смотрите видео

Прическу к каждой ленте она дополнила соответствующим макияжем и одеждой. Так, к примеру, для воспроизведения образа из "Титаника" Джина выбрала черно-красное платье, белые перчатки и роскошное колье, а для повторения "Великого Гэтсби" надела черное шелковое платье, дополнила его жемчугом и повязкой на голову, которая хорошо подчеркнула короткую стрижку.

Эти и другие перевоплощения девушки собрали более 8 тысяч лайков. В комментариях зрители оставляли свои восторженные отзывы.

"Ты так похожа на Роуз, что это безумно", "Вау, вау, я обожаю это видео", "Люблю их всех, но Роуз меня каждый раз восхищает, ты даже похожа на нее", – писали люди.