Как создать романтическую прическу в стиле "Бриджертонов", которая заставит любую девушку чувствовать себя принцессой, рассказывает Lady 24.
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Как сделать прическу в стиле "Бриджертонов"
Блогер Джина Хант в своем инстаграм показала, как накрутить и уложить локоны, чтобы они выглядели как у героини из "Бриджертонов" – Пенелопы Фезерингтон.
Сначала девушка отделила челку и закрепила ее зажимом, чтобы она не мешала.
Как сделать прическу в стиле "Бриджертонов": смотрите видео
После этого блогер закрепила небольшой локон за ухом цветочной заколкой и зафиксировала все пряди зажимами так, чтобы сохранить "волну". Когда же волосы остыли и зафиксировались в нужной форме, она сняла зажимы. Между тем девушка подкрутила челку и тоже уложила ее "волной".
В результате у нее получилась романтическая и нежная прическа, которая напоминает стиль "Бриджертонов" и может стать хорошим дополнением к одному из ярких образов.