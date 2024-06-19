Як створити романтичну зачіску у стилі "Бріджертонів", яка змусить будь-яку дівчину відчувати себе принцесою, розповідає Lady 24.

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Як зробити зачіску у стилі "Бріджертонів"

Блогерка Джина Хант у своєму інстаграм показала, як накрутити та вкласти локони, аби вони виглядали як у героїні з "Бріджертонів" – Пенелопи Фезерінгтон.

Спочатку дівчина відокремила чубчик та закріпила його затискачем, аби він не заважав.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Потім вона за допомогою стайлера закрутила усе інше волосся у легенькі локони та прочесала їх для невимушеного вигляду.

Як зробити зачіску у стилі "Бріджертонів": дивіться відео

Після цього блогерка закріпила невеликий локон за вухом квітковою шпилькою та зафіксувала усі пасма затискачами так, аби зберегти "хвилю". Коли ж волосся охололо та зафіксувалось у потрібній формі, вона зняла затискачі. Між тим дівчина підкрутила чубчик та теж вклала його "хвилею".

У результаті у неї вийшла романтична та ніжка зачіска, яка нагадує стиль "Бріджертонів" та може стати гарним доповненням до одного з яскравих образів.