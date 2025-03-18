Краватка – найобговорюваніший аксесуар 2025 року: додайте її у свій гардероб

Цього року краватка виходить на новий рівень та вже завойовує увагу багатьох модниць. Раніше вона була в тренді в нульових, зникнула на тривалий час, а тепер знову повернулася, щоб стати одним з найобговорюваніших аксесуарів 2025 року.

Стилісти кажуть, що цей сезон обіцяє справжній модний переворот, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Краватка вирвалася із задушливих офісів й стала символом сміливого стилю. Аксесуар почав набирати популярності після показу Saint Laurent SS25. На подіумі моделі дефілювали в строгих костюмах з краватками, зокрема й Белла Хадід, яка любить доповнювати краваткою свої образи.

Підтверджують цей тренд навіть інфлюенсерки з Тижня моди у Мілані. Тепер краватки можна носити як завгодно – невдало зав’язаним, строго біля шиї чи навіть зав’язаним бантом.

Аксесуар часто стилізують з об’ємними жакетами, пальтами й текстурними матеріалами – твідом чи вельветом. Спосіб зав’язування й довжини також відіграє помітну роль. Багато хто експериментує з вузлами чи вільно спущеними кінцями.

Краватка ідеально підходить для тих дівчат, які потребують свіжих змін. Більшість модних інфлюенсерів віддають перевагу класичній стилізації краваток в базових відтінках зі стриманими костюмами.

Спробуйте поєднати краватку з легкою сорочкою в пастельних тонах чи оберіть тонку краватку з будь-яким принтом й додайте до кежуального костюму. Для невимушеності краватку можна носити без жакета з розстебнутим коміром сорочки. Також краватку можна носити з легким кардиганом замість жакета, щоб створити затишний та елегантний вигляд.

Краватку, яка прийшла до нас з чоловічого гардероба, тепер можна носити не лише у святкові дні, але й на щодень. Штанні костюми з краватками почали носити всі модниці – від Нью-Йорка до Парижа.