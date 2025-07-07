Легендарний купальник з 50-х повертається: його носить Дуа Ліпа та Кайлі Дженнер

Цього сезону можемо спостерігати чимало трендів, які повернулися до нас з минулих десятиліть. Не обійшла мода й купальники. Влітку популярність набирає річ з 50-х, яку колись обожнювала Мерилін Монро та інші зірки першої величини.

Дизайнери запропонували велику кількість купальників на будь-який смак, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Однак більшість купальників нам знайомі, тому для тих, хто хоче спробувати для себе щось оригінальніше, радимо звернути увагу на купальник в горошок.

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Який купальник влітку носять зірки

Більшість модниць носять суцільні моделі в мінімалістичному однотонному відтінку, в нейтральних чи яскравих відтінках. Втім, вже цього року в моду повертається незмінна класика – бікіні в принті polka dot.

Купальники в горошок були дуже популярними в 50-х роках. Їх часто носили Мерилін Монро та Бріджит Бардо. Зараз бікіні з гороховим візерунком повертаються, бо дизайнери постійно звертаються до моди минулих десятиліть.

Цього літа купальник в горошок носить Кайлі Дженнер та Дуа Ліпа. Світська левиця обрала для себе білий купальник з масивними чорними крапками. Американка одягнула його на відпочинку в Італії, доповнивши напівпрозорим топом.



Стильні купальники в горошок на літо / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Кайлі також носила ще чорний варіант купальника з дрібним білим горошком, поєднавши з вкороченими штанами та сумкою в тон до купальника.



Модні купальники в горошок на літо / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

А ось Дуа Ліпа обрала для себе романтичну версію купальника в чорному кольорі з дрібними горошками та мереживними рюшами, які додавали образу елегантності.



Стильні купальники в горошок на літо / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

До слова, у нашому матеріалі ми розповіли про всі трендові купальники на літо, тому до них варто придивитися тим, хто ще планує відпустку й продовжує купальний сезон.