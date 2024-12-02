Дівчата люблять носити легінси взимку завдяки мінімалістичному та простому крою, пише 24 Канал. Загалом легінси звикли носити для різноманітних занять спортом, втім цей вид "штанів" вже давно відійшов від спортивної естетики.

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Легінси – модна річ на зиму 2024/25

Тренд на активне носіння легінсів відродився кілька років тому, хоч до того, вони вважалися антитрендовими, оскільки були модними ще в нульових роках. Модниці люблять цю річ завдяки тому, що з легінсами можна повторити безліч цікавих ідей та стилізацій. Тепер в продажу є не лише тонкі легінси, але й з утепленням, які ідеально підійдуть на зимову пору.

Популярними зараз вважаються класичні чорні легінси, без будь-яких принтів та прикрас. Їхня базовість допомагає стати ідеальною основою для вбрань будь-якого стилю – романтичного чи кежуального.

Легінси чудово стилізуються зі светрами в різних кольорах та чоботами челсі чи уггами, з сорочками, блузами, жакетами й ковбойками на підборах чи вишуканому жокейському взуттю.

Такий низ до наших образів є частиною стилю Old Money. Разом з ними можна створювати ефектні аутфіти з додаванням базових гольфів, блейзерів з поєднанням чобіт до колін. Окрім того, можна додавати гламуру завдяки гостроносому взуттю на підборах.



Стильні образи з легінсами / Фото Pinterest



Цікаві образи з легінсами / Фото Pinterest



Стильні образи з легінсами / Фото Pinterest



Цікаві образи з легінсами / Фото Pinterest



Стильні образи з легінсами / Фото Pinterest

Щоб створити цікавий аутфіт – стилізуйте легінси з яскравими светрами, лонгслівами та кардиганами. Для того, щоб додати розкоші такому простому вбранню, поєднуйте чорні легінси з вбранням у тон, створюючи монохромний look.

Легінси – це найкраще капіталовкладення для зимового гардероба, оскільки ця річ є базовим елементом гардероба, яка красиво поєднається з будь-яким вбранням – від бездоганних блуз з атласного матеріалу до спортивного худі.