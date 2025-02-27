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Lady Поради для Lady Найкращі парфуми для тих, хто ходить в офіс: колеги будуть захоплюватись вашим ароматом
27 лютого, 10:00
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Найкращі парфуми для тих, хто ходить в офіс: колеги будуть захоплюватись вашим ароматом

Анастасія Зорик
Основні тези
  • При виборі парфумів для офісу варто обирати легкі та ненав'язливі аромати.
  • Рекомендовані аромати: Laboratorio Olfattivo Need-U, Jo Malone Blackberry & Bay, Kilian Blue Moon Ginger Dash.

При виборі парфумів в офіс, потрібно враховувати те, що ви більшу частину часу перебуватимете у закритому приміщенні. Саме тому варто обирати легкий і ненав'язливий аромат.

Водночас парфум має підкреслювати вашу індивідуальність і неповторність, пише 24 Канал з посиланням на Aromagolic.

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Які парфуми потрібно купувати на роботу

Laboratorio Olfattivo Need-U


Варіанти парфумів зі свіжим ароматом / Фото Pinterest

Need-U можна назвати універсальним, вишуканим і навіть трохи мінливим ароматом, який підходить для різних випадків. Тонкі пряні і деревні нотки надають цьому парфуму глибини.

  • верхні ноти: лимон, рожевий перець;
  • середні ноти: морські хвилі, жасмин;
  • базові ноти: білий мускус сандал, амброксан.

Jo Malone Blackberry & Bay


Які ніжні аромати підійдуть всім / Фото Pinterest

Blackberry & Bay – це дуже свіжий, енергійний і водночас делікатний аромат. Цей парфум поєднує в собі фруктові і зелені ноти. Саме Blackberry & Bay можна сміливо назвати ароматом весни.

  • верхні ноти: грейпфрут;
  • середні ноти: білий кедр, ветивер;
  • базові ноти: лавр, ожина, квіти.

Kilian Blue Moon Ginger Dash


Який аромат обрати на кожен день / Фото Pinterest

Blue Moon Ginger Dash – це освіжаючий аромат, який чудово підійде жінкам, що прагнуть підкреслити свою елегантність та витонченість. Такі парфуми "притягують" з першої секунди.

  • верхні ноти: лимон, альдегіди, м'ята;
  • середні ноти: горілка, імбир;
  • базові ноти: амброксан, білий мускус.