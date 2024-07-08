Клієнти просили "розчавити" їх: жінка заробила понад 150 тисяч доларів, продаючи фото ніг

30-річна Ліззі Грумбридж заробляє на тому, що продає фотографії своїх ніг. Мати трьох дітей вже змогла заробити понад 150 тисяч доларів на своєму незвичайному занятті.

Свої фотографії Ліззі продає на OnlyFans. Окрім того, у мережі жінка також продає свої ношені колготи – на цьому вона заробила майже 50 тисяч доларів.

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Жінка продає світлини своїх ніг

Ліззі розповіла, що вже заробила понад 150 тисяч доларів, продаючи фотографії своїх ніг. Говорячи про своїх клієнтів, жінка зауважує, що кожен з них має різні бажання, однак чимало чоловіків хочуть, щоб Ліззі "розчавила" їх своїми ногами на фотографії. Одним з найдивніших бажань жінка вважає прохання клієнта бути в брудних білих шкарпетках.

Ліззі також має високий зріст, тому багатьом чоловікам подобається, коли жінка стає ще вищою, вдягаючи підбори. Водночас блогерка заявляє, що ніколи не зустрічається зі своїми клієнтами.

Я не зустрічаюся з фанатами, просто створюю контент з кимось, кому довіряю, щоб вони купували,

– наголосила жінка.

Ліззі Грумбридж заробляє на тому, що продає фото ніг: дивіться фото

Варто додати, що фетиш ніг – доволі поширене явище. Так, чимало користувачів у мережі готові заплатити чималі кошти за світлини чи відео ніг та ступнів.