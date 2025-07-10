Лорен Санчес з'явилася на показі Balenciaga: розкішний вихід після весілля

Журналістка й дружина мільярдера Джеффа Безоса стала запрошеною гостею на показ Balenciaga, який мав дрес-код – появу в чорному одязі. Лорен Санчес обрала для себе скромне вбрання, яке їй досить личило.

Весілля Лорен Санчес та Джеффа Безоса стало одним із найгучніших та найобговорюваніших у 2025 році, пише 24 Канал. Для 3-денного святкування кохана Безоса обрала для себе кілька десятків вбрань від іменитих брендів, які демонстрували її струнку фігуру й відкривали зону декольте. На показ Balenciaga Лорен вирішила прийти в скромному вбранні.

Читайте також З відкритим декольте та без рукавів: Лорен Санчес вперше показала свою другу весільну сукню

Новий образ Лорен Санчес

55-річна знаменитість дебютувала на Тижні моди у Парижі. Дружина мільярдера відвідала колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026. Традиційно, на покази запрошені гості одягають речі бренду, тож Санчес приміряла сукню-пальто приталеного силуету від Balenciaga з чорними ґудзиками, коміром-стійкою та кишенями.

Навіть таке закрите плаття все одно підкреслило витончену фігуру Лорен. Жінка довершила лаконічний образ гострими туфлями-човниками в чорному кольорі та чорними сонцезахисними окулярами.

Дружина Безоса зібрала передні пасма назад, а решту волосся розпустила. Замість сумки знаменитість тримала в руках стакан з кавою.



Стриманий образ Лорен Санчес / Фото Getty Images

Нагадаємо, 28 червня у Венеції відгриміло весілля засновника Amazon Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес. Наречена обрала для себе кутюрну сукню від італійського бренду Dolce & Gabbana. Дружина мільярдера замовила плаття, на створення якого пішло понад 900 годин. У створенні сукні її надихнув весільний образ Софі Лорен з фільму "Плавучий дім" 1958 року.