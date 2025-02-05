Louis Vuitton випустили сумку у вигляді лобстера: ціна аксесуара досягає 18 тисяч доларів

Відомий французький бренд Louis Vuitton презентував сумку у вигляді лобстера. Аксесуар створив креативний директор чоловічої лінії Фаррелл Вільямс у співпраці з японським дизайнером Ніго.

Така сумка є не просто аксесуаром, а справжнім арт-об’єктом, пише 24 Канал з посиланням на WWD. Виріб захочуть придбати всі, хто любить мистецтво, розкіш та особливі аксесуари, які не схожі на інші.

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Louis Vuitton випустили сумку у вигляді лобстера

Сумка у вигляді лобстера стане точно найяскравішим аксесуаром сезону. Вартість такої сумки може сягати 18 тисяч доларів. Це стане одним з найдорожчих виробів у представленій лінійці. Унікальний аксесуар став новинкою в осінній колекції Louis Vuitton 2025 року.

Бренд відтворив лобстера в найменших деталях. Створив правильну ракоподібну форму, додав вусики, клешні, очі, ходильні ноги та черевце.



Сумка у вигляді лобстера / Фото Pinterest

Окрім сумки, лобстери з’явилися в колекції у вигляді підвісок, дармовисів та декоративних елементах на сумках. Морська тематика з’явилася навіть на деталях одягу.

Лобстер у колекції речей – не новинка. Ті, хто люблять мистецтво Сальвадора Далі можуть згадати про його легендарне творіння – сюрреалістичну скульптуру у вигляді телефона-лобстера. Далі створив цю впізнавану річ спільно з художником-сюрреалістом Едвардом Джеймсом у 1936 році.



Телефон-лобстер Далі / Фото CHRISTIE'S IMAGES

Вже через рік італійська дизайнерка Ельза Скіапареллі в колаборації з Сальвадором Далі представила сукню з принтом лобстера. Раніше плаття викликало ажіотаж, а зараз ракоподібних неодноразово переосмислюють інші бренди.

Креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton Фаррелл Вільямс, який обійняв посаду ще у 2023 році, любить експериментувати. Раніше він представив сумку Millionaire Speedy інкрустовану діамантами, а також працював над "вафельною" сумкою, втім широкому загалу вона не була представлена.