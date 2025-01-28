Минулого року в моду увійшли клатчі-конверти, масивні сумки в розмірі XXL, заокруглені моделі та замшеві варіанти, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Однак тренди досить швидкоплинні, тож вже цього року варто придивлятися до інших моделей, які прикують до себе нашу увагу. Стилісти вже виділили кілька головних сумок, які варто додати до свого модного арсеналу.

Сумка з бахромою

У 2025 році в моду увійде естетика бохо-шику. До неї належать масивні золоті намиста, нашарування браслетів, барвисті шарфи та сумки з бахромою, які є однією з найвизначніших деталей бохо-стилю. У торочках можуть бути плетені сумки, класичні шкіряні варіанти чи аксесуари на вечір.



Стильні сумки на 2025 рік / Фото Elle

Замшеві сумки

Сумки із замші почали набувати популярність ще восени й перекотилися до весняного сезону. У моді будуть невеликі прямокутні моделі та масивні й місткі сумки, в які можна поставити ноутбук та кілька книг. Радимо обирати трендовий коричневий, який вже став своєрідною базою.



Модні сумки на 2025 рік / Фото Elle

Сумки з довгими ручками

На піку популярності цього року будуть сумки з довгими ручками. Вони вирізняються прямокутною формою і надмірно видовженими ручками, що дозволяє легко носити їх на плечі.



Стильні сумки на 2025 рік / Фото Elle

Medicine bag

Така сумка підійде для тих, хто любить з собою носити абсолютно все, бо в такому аксесуарі поміститься не лише техніка, але й змінна форма на тренування. Головне, на що треба звернути увагу – це місткість та зручність у носінні.



Красиві сумки на 2025 рік / Фото Elle

Сумка-відро

Здавалося б, що мода на ці сумки вже минула, але аксесуари у вигляді відра чи кошика знову повертаються в моду й готові доповнити наші образи. У них дещо незвичний дизайн та форма, однак поміститься в такій сумці все найнеобхідніше.



Стильні сумки на 2025 рік / Фото Elle

У моді залишаються вишукані класичні чорні сумки, аксесуари в кольорі бургунді, а ще стилісти прогнозують влітку повернення в тренди сумки з квітковими мотивами.