Lviv Fashion Week повертається: які бренди представлять свої колекції у листопаді

З 2 по 5 листопада у Львові відбудеться Lviv Fashion Week. Після трирічної перерви LvivFW представив насичену програму показів, освітніх ініціатив і колаборацій. Захід також буде платформою для важливих благодійних ініціатив.

Цього сезону свої колекції на Lviv Fashion Week представлять українські бренди VOZIANOV, JULIYA KROS, Olesia HRYN, NOVANA STUDIO, STARCHAK, Khrystyna RACHYTSKA, KARTNATE, LEKO, Olesya MARCHUK & SYNYAVA, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Ksenia Serbin, MARBELI, пише Lady 24.

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Lviv Fashion Week повертається

В рамках події буде проведено збір коштів на підтримку 47-ї Окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф Lviv Fashion Week Ігор Федорів. Його роботи регулярно з’являлися на офіційних ресурсах тижня моди.

На Львівському Тижні моди діятиме концепція "запрошення за донат". Для того, щоб потрапити на показ певного бренду, гостям потрібно зробити благодійний внесок. Така ініціатива дасть можливість долучитися до допомоги тим, хто захищає Україну.

Гостей чекає чимало показів та презентацій колекцій, а разом з цим лекції та обговорення на теми бізнесу, маркетингу, піару для брендів, а також викликів, з якими стикається індустрія моди під час війни.

Які лекції заплановані на Lviv Fashion Week

В освітній програмі заплановані такі лекції:

" Customer value design: як створити та донести цінність fashion бренду " (спікерка Ельза Сагура, співзасновниця та бренд-стратегиня креативної агенції Bloom Büro)

" (спікерка Ельза Сагура, співзасновниця та бренд-стратегиня креативної агенції Bloom Büro) " Комунікація бренду через відео. Про що, з ким знімати та скільки це коштує? " (спікерка Наталя Яворська, креативна директорка та режисерка візуальних комунікацій брендів)

" (спікерка Наталя Яворська, креативна директорка та режисерка візуальних комунікацій брендів) " Як повномасштабне вторгнення вплинуло на діяльність бренду. Досвід CHERESHNIVSKA " (спікерки Настя Розова та Ірина Кохана, співвласниці бренду)

" (спікерки Настя Розова та Ірина Кохана, співвласниці бренду) "Бізнес у fashion сфері. Історія відкриття шоуруму українських брендів "СвоЄрідні" (спікерка Ніка Ткаченко, власниця шоуруму").

А ще в арт-програмі від Львівської національної академії мистецтв будуть представлені роботи відомих художників-випускників та викладачів академії, що здобули міжнародне визнання.

В експозиції будуть сучасні скульптури та арт-об’єкти з художнього скла, дерева, металу та кераміки. Така виставка стане візуальним доповненням до модних показів. Також представити свої дипломні колекції зможуть студенти кафедри дизайну одягу ЛНАМ.

В рамках Lviv Fashion Week буде презентовано виставку інклюзивного проєкту "Diversity You 2024", що реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.

"Зараз інклюзивність набуває особливого значення. Коли країна бореться за свободу, важливо забезпечити, щоб кожен, незалежно від життєвих обставин, фізичних можливостей, соціального статусу чи походження, відчував власну значущість, силу і потрібність", – коментують організатори проєкту.

Lviv Fashion Week обіцяє стати не лише модною подією, а й простором для нових можливостей, колаборацій і благодійної діяльності, де мода слугує платформою для підтримки суспільних змін, сприяючи розвитку інклюзивності, культурного різноманіття та єдності в умовах викликів, з якими стикаємося сьогодні.