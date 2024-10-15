Тепер замість широких чи розкльошених штанів, варто робити ставку на мішкуванитий фасон, який нагадує силует джинсів, пише Vogue.

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Вельветові штани – тренд осені

Повернення вельвету у високу моду підтвердив бренд The Row, який презентував штани в помаранчевому та червоному кольорі. Miu Miu вже зробили ставку на мініспідниці та кепки коричневого кольору з вельвету, а інші бренди лише підхопили тенденцію та представили вельветові штани в осінньо-зимовій колекції.

Прихильницею вельветових штанів була Керолін Бессетт-Кеннеді. Вона обожнювала вироби карамельного відтінку, які поєднувала з чорними гольфами та шкіряними лоферами. Також вельветові штани любила Джейн Біркін, яка демонструвала вайб "французької дівчини".

Стилісти кажуть, що найкращий спосіб носити вельветові штани – це замінити ними базові мішкуваті джинси. Вельветові штани вдало поєднуються з футболками, светрами та кросівками.

Можете для себе обирати базові білі чи чорні штани, або робити ставку на яскравий колір. Спробуйте освіжити свій осінній гардероб завдяки соковитим відтінкам.

Гарно виглядають монохромні образи, тож червоні вельветові штани стилізуйте з червоним светром, а коричневі штани – з коричневою блузою.

Штани в поєднанні з жакетом

Монохромний коричневий образ

Стильний вельветовий костюм

Вишуканий образ з вельветовими штанами

Монохромний аутфіт з вельветовими штанами

Штани з вельвету ідеально підходять для холодної пори року, оскільки дозволяють нам почувати себе зручно, тепло та комфортно. Серед верхнього одягу робіть ставки на шкіряні куртки, бомбери, дублянки чи пуховики. Носити вельветові штани можна з черевиками чи чоботами на підборах. В обох випадках вони будуть мати гарний вигляд.