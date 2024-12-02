Цю ситуацію можна виправити, пише 24 Канал з посиланням на сторінку в тіктоці beauty-блогерки Олександри Федів. Дівчина вирішила нафарбуватися за час горіння бенгальського вогника й навіть кинула виклик обом блогеркам.

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Як швидко нафарбуватися на Новий рік

Бенгальський вогонь горить трохи більше, ніж 1 хвилину, тож блогерка спробувала швидко продемонструвати, що можна встигнути за цей час. Дівчата завжди люблять не встигати кудись на важливі події, тож такий лайфхак багатьом може стати в нагоді.

Олександра швидко нанесла спеціальним спонжем тональний крем на обличчя, встигла зафарбувати темні місця під очима консилером, тоді додала трохи хайлайтера, розчесала брови.

Тіні дівчина взяла блискучі й нанесла їх на повіки за допомогою пальця. Далі вона нафарбувала вії тушшю. Вона також встигла обвести контур губ олівцем й нафарбувати губи помадою. Щоб зафіксувати макіяж, Олександра встигла навіть нанести пудру на обличчя.

Такий ніжний та природний макіяж був доволі самодостатнім, оскільки всю увагу в образі на себе забрала сукня у відтінку металік та об’ємна білосніжна шуба. Також дівчина зробила красиві локони, які надавали аутфіту легкості.

Як нафарбуватися за 70 секунд: дивіться відео

Новий 2025 рік можна зустрічати в металічних чи золотистих сукнях, у платтях зеленого, жовтого чи коричневого кольору. Також можна придбати для себе сукню в зміїний принт, оскільки наступний рік пройде під покровом Зеленої Дерев’яної Змії.

Єдине, що не рекомендують астрологи – це сукні в чорних кольорах чи будь-яке інше вбрання у цьому відтінку. Кажуть, що чорний колір здатен принести в життя погані події.