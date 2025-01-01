Про найкращі варіанти манікюру 2025 року розповіла майстриня манікюру зірок, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Якщо у вас є настрій змінити нігті в січні, то придивіться до цікавого nail-арту.

Читайте також Перлинний манікюр: як виглядає найпопулярніший nail-тренд у світі

Абстрактний дизайн

У 2025 році в моді буде манікюр креативним та індивідуальним. Це можуть бути художні візерунки чи пірсинги на нігтях, дорогоцінні камені та перли. Сміливі дизайни точно привернуть увагу всіх. Він підійде всім, хто хоче спробувати щось нове та незвичне.

Котяче око

Колись в моді були нігті котяче око, але потім мода на них згасла. У 2025 році нас чекає відродження цього манікюру. Манікюр красиво виглядає на темних відтінках надаючи драматизму дизайну, а от на яскравих кольорах ефект буде мати витончений вигляд.

Хромовий колір

Металізовані нігті є актуальними в період зимових свят, втім у 2025 році в моді буде актуальним дизайн в усі сезони. Такий манікюр є універсальним – від металевого срібла до золота.

Перламутровий колір

У моді буде манікюр, який натхненний морем. Перлинні нігті виглядають красиво завдяки сяянню та мерехтливості. Можете експериментувати з ніжно-рожевим, білим чи блакитним кольором, на якому дуже гарно виглядає втирка.

Мокко

Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2025 року – ним став відтінок шоколадного мусу. Такий стильний та універсальний варіант доповнить будь-який тон шкіри. Красиво виглядатиме глянцеве покриття чи ефект градієнта, який додасть нігтям привабливості.