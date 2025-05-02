Багато зірок цьогоріч відмовились від довгих нігтів і почали надавати перевагу коротким. Змістився і фокус з яскравих дизайнів на натуральність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр на короткі нігті зараз в моді
Натуральний відтінок
Покриття, яке виглядає наче немає жодного покриття – справжній хіт 2025 року. Саме такий вид манікюру можна було помітити у багатьох зірок на Оскарі.
Винний
Темні відтінки червоного завжди виглядають дуже пристрасно, благородно і таємничо. Це ідеальний варіант манікюру для впевнених у собі жінок.
Шоколадний френч
Френч можна зробити набагато цікавішим. Просто змініть кольористику у такому дизайні. Зробіть основу темною, а смужку – світлою. Головне, щоб ці відтінки поєднувались між собою.
Зіркове сяйво
Манікюр з зірками може виглядати по-справжньому казково. Щоб додати родзинку у цей дизайн, використовуйте контрастні кольори.
Якщо ви надаєте перевагу більш стриманому манікюру, обирайте споріднені кольори. Таким чином нігтики хоч і матимуть незвичний дизайн, однак, він не буде занадто яскравим.
Лайфхак! Замість малюнків нігті можна прикрасити об'ємними фігурками.