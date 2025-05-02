Манікюр, який ви маєте зробити уже цього літа: він виглядає бездоганно

Зараз в моді різні види манікюру. Тенденції 2025 можна описати як – прагнення до індивідуальності, тому в тренді абсолютно полярні дизайни.

Багато зірок цьогоріч відмовились від довгих нігтів і почали надавати перевагу коротким. Змістився і фокус з яскравих дизайнів на натуральність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр на короткі нігті зараз в моді

Натуральний відтінок

Покриття, яке виглядає наче немає жодного покриття – справжній хіт 2025 року. Саме такий вид манікюру можна було помітити у багатьох зірок на Оскарі.

Винний

Темні відтінки червоного завжди виглядають дуже пристрасно, благородно і таємничо. Це ідеальний варіант манікюру для впевнених у собі жінок.

Шоколадний френч

Френч можна зробити набагато цікавішим. Просто змініть кольористику у такому дизайні. Зробіть основу темною, а смужку – світлою. Головне, щоб ці відтінки поєднувались між собою.

Зіркове сяйво

Манікюр з зірками може виглядати по-справжньому казково. Щоб додати родзинку у цей дизайн, використовуйте контрастні кольори.

Якщо ви надаєте перевагу більш стриманому манікюру, обирайте споріднені кольори. Таким чином нігтики хоч і матимуть незвичний дизайн, однак, він не буде занадто яскравим.

Лайфхак! Замість малюнків нігті можна прикрасити об'ємними фігурками.