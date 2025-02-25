Тренд з минулого: манікюр "котяче око" знову популярний

Тепер тенденції нігтів стають такими ж популярними, як і мода на певне вбрання. Кожних кілька тижнів на beauty-арені з’являються цікаві варіанти дизайнів та кольорів, які названі на честь металічного ефекту "котячого ока".

На відміну від більшості дизайнів, манікюр «котяче око» можна зробити навіть вдома, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Особливістю є дизайн, який виглядає так складно, наче на його створення пішло безліч годин.

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Манікюр "котяче око" іноді називають оксамитовими нігтями. Створюється він за допомогою спеціального гель-лаку з металевими частинками. Нігті виглядають досить магічно, оскільки створюють візуальний ефект мерехтіння. Особливий ефект досягається за допомогою спеціальних магнітних гель-лаків, що містять металеві частинки.

Для того, щоб нігті красиво виглядали не потрібно мати якусь певну довжину, манікюр підходить на короткі та довгі нігті. Цей варіант манікюру потребує гелевої лампи, яка закріпить ефект магнітного мерехтіння за допомогою УФ-лампи. Однак, є й такі лаки, які дозволяють зробити аналогічний манікюр без використання ультрафіолету.

Як і всі гелеві нігті, манікюр "котяче око" протримається на нігтях 3 тижні. У моді різні кольори та мерехтіння, тому можна обирати те, що вам найбільше до вподоби. Це може бути чорний, білий, молочний, синій, рожевий чи будь-який інший лак.

Манікюр має дорогий та елегантний вигляд, тому чудово підійде для всіх, хто хоче спробувати для себе щось цікаве та оригінальне.

Коричневий манікюр

Молочний манікюр

Рожевий манікюр

Сірий манікюр