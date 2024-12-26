Червоний колір асоціюється у нас з Різдвом, втім у Новий рік теж не обійтися без яскравого відтінку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо ви ще досі перебуваєте в роздумах щодо того, яким саме лаком фарбувати нігті – обирайте червоний і не прогадаєте.

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Класичний червоний

Це ідеальний колір для новорічно-різдвяного сезону, який нагадує костюм Санта-Клауса. Він зрозумілий, соковитий та теплий. Майстрині радять носити такий лак на коротких нігтях, щоб він не сяяв занадто сильно на довгих нігтях.



Манікюр на Новий рік в червоному кольорі / Фото Pinterest

Червоний з блискітками

У новорічну ніч панує атмосфера свята, вогників та блискіток, тому додайте їх окрім вбрання ще й на нігті.



Червоний манікюр на Новий рік / Фото Pinterest

Темно-вишневий

Не всі люблять яскравий червоний колір, тому можна обрати темніший його відтінок – темно-вишневий. Можна зупинитися на бордових відтінках та поєднати з глянцевим топом.



Манікюр на Новий рік в червоному кольорі / Фото Pinterest

Червоно-сріблястий

Взимку часто комбінується металевий з червоним, який відтворює дух Різдва та Нового року. Сріблястий особливо популярний на зимові свята, тому рекомендуємо зробити красивий металевий манікюр з додаванням яскравих червоних бантиків.



Червоний манікюр на Новий рік / Фото Pinterest

Червоно-зелений френч

Також в зимову пору є популярними ще два інші кольори – червоний та зелений. Задля різноманіття можна зробити красиві луночки френча, або ж червоний манікюр з додаванням зеленого малюнка.



Манікюр на Новий рік в червоному кольорі / Фото Pinterest

Червоні банти

Неможливо уявити зиму без красивих бантиків, якими прикрашають різдвяні віночки, підсвічники, ялинки тощо. Цього року пішла мода на прикрашання зеленої красуні одним величезним бантом, тому відтворіть дану тенденцію на нігтях й попросіть майстриню намалювати красиві бантики на нігтях.



Червоний манікюр на Новий рік / Фото Pinterest

Обираючи для себе манікюр в красивих червоних кольорах, опирайтеся на власне бачення. Подумайте, що вам справді подобається, який манікюр вам буде приносити радість та задоволення. Не менш важливу роль відіграє й довжина нігтів. Короткі можна фарбувати однотонним червоним чи вишневим лаком, а от на довгих можна експериментувати за допомогою святкових малюнків.