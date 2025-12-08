Як з Pinterest: 5 розкішних варіантів манікюру на Новий Рік

Готуючись до Нового року варто подбати про все – від вибору сукні до підбору аксесуарів, зачіски, макіяжу та манікюру. Для свята жінкам хочеться обрати щось яскравіше, крім базових відтінків, тож далі розповімо, який манікюр зробити до 2026 року.

Соковиті відтінки лаку та цікаві ефекти ідеально доповнюють вечірні вбрання й оживлять стиль, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Стилісти розповіли про цікаві тренди, які пасуватимуть будь-якій довжині нігтів.

Який манікюр зробити на Новий рік?

Блискітки

Святковий сезон є найкращим для додавання блискіток на нігтях. Такий манікюр нагадує класичні новорічні прикраси, які додадуть образу елегантності. Варіантів може бути безліч – від дрібного та витонченого блиску.

Оксамитовий манікюр

Оксамитовий ефект залишається фаворитом вже кілька місяців та впевнено тримається в топі зимових трендів. На свята ідеально підійдуть глибокі зелені, насичені золотисті чи холодні блакитні відтінки.

Манікюр "пряникове лате"

Це теплий варіант коричневого манікюру з м’яким червоно-помаранчевим підтоном. Він виглядає святково й елегантно. Відтінок добре поєднується з класичним глянцем чи хромовим або блискучим покриттям. Такий манікюр створить атмосферу свята та затишку.

Яскраво-червоний

На Новий рік можна зробити красивий ягідний манікюр. Він насичений, святковий та стане гарною альтернативою звичній класиці. Яскраві нігті добре виглядатимуть в парі з помадою того ж відтінку.

Бежеві нігті

Навіть нюдовий манікюр можна зробити на святкування Нового року. Це мінімалістичний, природний та елегантний варіант. Доглянуті натуральні нігті мають красивий вигляд.

А ще у тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око", пише Real Simple. Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.

Який ще манікюр популярний ?