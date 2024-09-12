Забудьте про нього: який манікюр вже ніхто не робить роками

Манікюр доповнює наш загальний образ та й загалом багато що розповідає про свою власницю та її вподобання. Тренди на манікюр змінюються так само як і мода на одяг, тому тут важливо слідкувати за тим, аби не зробити старомодні нігті, які здешевлять ваш вигляд.

Антитрендовий манікюр може стати невдалим акцентом у вашому образі, пише Lady 24. Розуміємо, що вам можуть бути до вподоби деякі кольори та дизайни, однак від них краще відмовитися, якщо не хочете виглядати безглуздо.

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Щодня ми будемо розповідати вам про б’юті-тренди, але разом з тим, нам важливо розповісти про те, що вже вийшло з моди та давно вважається неактуальним. Відстеживши застарілі тенденції в індустрії краси, ділимося з вами манікюром, який вважається антитрендовим.

Кислотні відтінки

Відмовтеся від кислотних відтінків у манікюрі, особливо восени. Флуорисцентні кольори у свій час були мікротрендом, але швидко здали свої позиції та більше не вважаються актуальними. Краще зробіть базовий манікюр на основі класичних кольорів.



Манікюр, який більше ніхто не носить / Фото Pexels



Антитрендовий манікюр 2024 року / Фото Pinterest

Мармуровий дизайн

Такий дизайн нігтів був модним понад 10 років тому. У той час був такий собі справжнісінький бум на цей манікюр, однак зараз це скоріше несмак. Звісно ж, якщо ви захочете такий дизайн, то майстри зроблять його, але краще не використовувати антитрендовий мармур на нігтях. Замінити радимо такий манікюр на базовий французький, який не втрачає своєї популярності роками.



Манікюр, який більше ніхто не носить / Фото Pexels



Антитрендовий манікюр 2024 року / Фото Pinterest

Манікюр з дизайном

Колись було дуже модно розмальовувати на нігтях різноманітні квіти та листочки, наклеювати наліпки чи стрази. Зараз мода на такий манікюр вже недоречна, тому пропонуємо замість дивакуватих малюнків зробити хвилясті лінії чи втирку, яка додає нігтям красивого переливчастого ефекту.



Манікюр, який більше ніхто не носить / Фото Pexels



Антитрендовий манікюр 2024 року / Фото Pinterest

Восени радимо робити ставку на манікюр темних відтінків, який гарно пасуватиме до вашого вбрання. Окрім того, можна сміливо використовувати нюдові кольори, які є класикою та не виходять з моди. Щодо форми нігтів, то актуальними залишаються короткі заокруглені чи мигдалева форма нігтів у середній довжині.