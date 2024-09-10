Навіть майстри пропонують обирати восени теплі кольори сірого, пісочного, бордового, оливкового чи синього відтінку. Часто ми надихаємося образами зірок для створення власних аутфітів. Це ж стосується зачісок, макіяжу та навіть манікюру.

Цікаво Стильно та ніжно: 10 ідеальних нігтів, які підійдуть на весілля

Для того, щоб ви зрозуміли, який манікюр носять селебретіз, ділимося трьома найпопулярнішими варіантами від зіркових майстринь.

Фіалковий

Майстриня з манікюру Матея Новакович радить дівчатам обирати на осінь пурпурово-фіолетовий колір. Він насичений та яскравий, тож ще трохи буде нагадувати літню пору. Він не є надто темний, однак гарно пасуватиме до приглушених відтінків вбрання й темного верхнього одягу.



Складний дизайн

Більшість з нас люблять мінімалізм, втім складні дизайни також зустрічаються. Цей варіант дизайну розробила українська майстриня Оксана Завора, яка створювала манікюр для відомої співачки Розалії.

Авангард

Улюблений майстер з манікюру Дженніфер Лопес та Селени Гомес створив цікаву лаконічну версію манікюру для Марго Роббі. Якщо хочете повторити манікюр за акторкою, то такий референс досить легко відтворити в салоні.

Манікюр завжди є завершальним штрихом в образі, тому важливо, щоб він першочергово подобався вам та підходив вашим образам. Осінній манікюр має більше нагадувати класику та мінімалізм, однак якщо ви любите яскраві кольори – то цілком можете їх використовувати. Головне – орієнтуватися на свій смак.