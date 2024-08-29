Зірковий майстер Ель Герштейн, яка працює з такими знаменитостями як Блейк Лайвлі та Дженніфер Лопес, поділилася ідеями, який манікюр можна зробити, якщо ти – гість на весілля.
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Ідеї манікюру для гостей на весіллі
Ель наголосила, що манікюр на весілля (так, це стосується і гостей) повинен бути нейтральним. Звісно, можна обрати й не нюдовий колір, але він повинен бути пастельним.
Однак, це не означає, що манікюр повинен бути стриманим. Сміливо можна експериментувати з різними блискітками та ефектами хромованих нігтів. Зокрема, зіркова майстриня рекомендує звернути увагу на наступні дизайни.
- Перлинні нігті
Дизайн з пудрою, який створює ефект перлини на нігтях, має дуже милий вигляд, який ідеально пасує до весілля. Пудру можна поєднати з рожевим чи нюдовим відтінком. Окрім того, такий дизайн пасуватиме до різного одягу.
- Елегантна асиметрія
Нюдові нігті можна поєднати з асиметричними хвилями білого кольору. Такий дизайн має елегантний вигляд, а також – це ідеальний спосіб підтримати наречену (якщо вона не проти).
- Нейтральне "котяче око"
Прихильниці дизайну "котяче око" можуть зробити такий манікюр і на весілля. Однак варто обирати нейтральні відтінки, щоб дизайн поєднувався з образом.
- Baby Pink
Ви ніколи не помилитеся, вибравши світлий, нейтральний і "дитячий" рожевий відтінок. Такий манікюр має елегантний та вишуканий вигляд.
- Хромовані нігті
Хромований дизайн має стильний і святковий вигляд, але водночас – не надмірний. Він ефектно відбиватиме світло й разом з тим – не привертатиме зайвої уваги.
- Золоті блискітки
Для когось це може бути занадто, але золоті блискітки на нігтях – це святково й весело. Достатньо додати трохи блискіток на кінчик нігтя, щоб мати ефектний вигляд
- Пастельний жовтий
Пастельні кольори загалом є чудовим варіантом для весняного чи літнього весілля. Однак беззаперечним фаворитом для зіркового нейл-майстра є масляно-жовтий.
- Манікюр з квітами
Нещодавно Ель робила схожий квітковий дизайн для Блейк Лайвлі перед прем'єрою фільму "Покинь, якщо кохаєш". Однак такий манікюр також стане ідеальним варіантом для весілля.
- Дизайн Moonlight
Нещодавно Ель робила такий дизайн для Дженіфер Лопес, і він підкорив її серце. Сріблястий відтінок лаку у поєднанні з хромованим дизайном має вишуканий вигляд та пасуватиме до будь-якого образу.
- Класичний нюд
Простий нюдовий манікюр – це шик і класика. Однак, якщо додати кілька маленьких деталей, до прикладу, сріблястих крапочок, то на нігтях з'явиться акцент, який доповнить образ.
Можна й повторювати й інші дизайни, до прикладу – французький манікюр. Головне, щоб нігті вишукано поєднувалися з загальним образом і не були занадто яскравими.