Звездный мастер Эль Герштейн, которая работает с такими знаменитостями как Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес, поделилась идеями, какой маникюр можно сделать, если ты – гость на свадьбу.
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Идеи маникюра для гостей на свадьбе
Эль подчеркнула, что маникюр на свадьбу (так, это касается и гостей) должен быть нейтральным. Конечно, можно выбрать и не нюдовый цвет, но он должен быть пастельным.
Однако, это не означает, что маникюр должен быть сдержанным. Смело можно экспериментировать с различными блестками и эффектами хромированных ногтей. В частности, звездная мастерица рекомендует обратить внимание на следующие дизайны.
- Жемчужные ногти
Дизайн с пудрой, который создает эффект жемчужины на ногтях, имеет очень милый вид, который идеально подходит к свадьбе. Пудру можно совместить с розовым или нюдовым оттенком. Кроме того, такой дизайн подойдет к разной одежде.
- Элегантная асимметрия
Нюдовые ногти можно совместить с асимметричными волнами белого цвета. Такой дизайн имеет элегантный вид, а также – это идеальный способ поддержать невесту (если она не против).
- Нейтральный "кошачий глаз"
Поклонницы дизайна "кошачий глаз" могут сделать такой маникюр и на свадьбу. Однако стоит выбирать нейтральные оттенки, чтобы дизайн сочетался с образом.
- Baby Pink
Вы никогда не ошибетесь, выбрав светлый, нейтральный и "детский" розовый оттенок. Такой маникюр выглядит элегантно и изысканно.
- Хромированные ногти
Хромированный дизайн выглядит стильно и празднично, но в то же время – не чрезмерный. Он будет эффектно отражать свет и вместе с тем – не будет привлекать лишнего внимания.
- Золотые блестки
Для кого-то это может быть слишком, но золотые блестки на ногтях – это празднично и весело. Достаточно добавить немного блесток на кончик ногтя, чтобы иметь эффектный вид
- Пастельный желтый
Пастельные цвета в целом является отличным вариантом для весенней или летней свадьбы. Однако безоговорочным фаворитом для звездного нейл-мастера является масляно-желтый.
- Маникюр с цветами
Недавно Эль делала похожий цветочный дизайн для Блейк Лайвли перед премьерой фильма "Покинь, если любишь". Однако такой маникюр также станет идеальным вариантом для свадьбы.
- Дизайн Moonlight
Недавно Эль делала такой дизайн для Дженифер Лопес, и он покорил ее сердце. Серебристый оттенок лака в сочетании с хромированным дизайном выглядит изысканно и подойдет к любому образу.
- Классический нюд
Простой нюдовый маникюр – это шик и классика. Однако, если добавить несколько маленьких деталей, к примеру, серебристых точек, то на ногтях появится акцент, который дополнит образ.
Можно и повторять и другие дизайны, к примеру – французский маникюр. Главное, чтобы ногти изысканно сочетались с общим образом и не были слишком яркими.