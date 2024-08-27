Який дизайн зробити на перше вересня, щоб він пасував як для довгих, так і для коротких нігтів, а також був доречним у навчальному закладі, дивіться на Lady 24.

До теми Стильна альтернатива класичному нюду: ідеї манікюру у блакитних відтінках

Класичний френч

Це безпрограшний варіант для свята. З ним нігтики виглядатимуть ідеально, а будь-який образ буде досконалим.

Як виглядає манікюр: дивіться фото

Мінімалістичний блиск

Якщо з нагоди свята хочеться трохи більше яскравості та блиску, до манікюру можна додати мінімалістичне сяйво. Зробити це можна, намалювавши геометричні візерунки блискучим лаком.

Бути різною та завжди елегантною – це універсальний тренд, що ніколи не змінюється. Й щоб відповідати йому навіть на відпочинку, подбайте про актуальні моделі купальників від Anabel Arto. Тут ви знайдете широкий асортимент товарів, актуальні колекції та спекотні акції. Наприклад, до кінця літа придбати другий купальник можна з 50% знижкою.

Як виглядає манікюр: дивіться фото

Обернений френч

Оригінальніший варіант класичного дизайну. До речі, у цьому випадку можна погратися як з кольорами, обираючи більш яскраві відтінки, так і з блискітками також.

Як виглядає манікюр: дивіться фото

Градієнт

Такий манікюр – легкий спосіб зробити яскраві, але не надто викличні нігті. Поєднайте кілька в міру виразних кольорів та насолоджуйтеся розкішним ефектом.

Як виглядає манікюр: дивіться фото

Осінньо-квітковий дизайн

Осінь – це час золотого листя та останніх яскравих сонячних променів. Чому б не відобразити це у святковому дизайні манікюру?

Як виглядає манікюр: дивіться фото

Додайте своїм нігтям рослинні елементи в кольорах сезону або у більш пастельних відтінках та милуйтеся красою осені ще й таким чином.