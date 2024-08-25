Цьогоріч у тренді серед мінімалістичних дизайнів блакитний колір. Як він виглядає на нігтях та які ідеї манікюру з цим відтінком можна відтворити, розповідаємо далі.

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Трендовий блакитний манікюр

Ніжний блакитний колір – це ідеальна альтернатива класичному нюдовому лаку, оскільки він дає ледь помітний, не надто яскравий відтінок на нігтях і має надзвичайно вишуканий вигляд.

До речі, стильно дивиться він у будь-яких варіаціях. До прикладу, французький манікюр з цим кольором стане веселим варіантом популярного нейл-тренда та ідеально підходитиме до великої кількості образів.

Французький блакитний манікюр: дивіться фото

Водночас милий дизайн з блакитними сердечками буде більш грайливим та дитячим, хоча й не менш актуальним та привабливим.

Блакитні серця на нігтях: дивіться фото

Тим часом поєднання ніжних блакитних і кобальтових відтінків у формі хвиль нагадуватиме океан та стане чудовим рішенням для відпустки.

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Хвилястий блакитний манікюр: дивіться фото

А блакитні квіти, доповнені стразами, зберуть чимало компліментів, адже такий дизайн виглядає максимально жіночно та ніжно.

Квітковий блакитний манікюр: дивіться фото

До речі, аби зробити цей манікюр ще більш виразним, на пелюстках можна поєднати блакитний з іншими відтінками для ефектного завершення.