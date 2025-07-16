Забудьте про молочний манікюр: в тренди вриваються нігті кольору води

У салоні краси складно обрати колір манікюру, оскільки різноманіття відтінків просто вражає. Найчастіше більшість з нас обирають молочний, який є базовим та нейтральним кольором. Втім, цей відтінок на певний час треба забути, оскільки в моду входить інший колір.

Фахівці розповіли, що з приходом літа все більшої популярності набирає манікюр, який нагадує ефект відблисків у воді басейна, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Який манікюр зробити цього літа?

Не всі готові робити блакитний чи синій манікюр, але коли як не влітку створити щось яскраве й вдатися до експериментів!? Привабливий манікюр привертає увагу, а секрет популярності ховається в розкішному покритті з ефектом води.

Уявити такий манікюр досить просто. Варто лише згадати сонячний день біля басейну й вигляд манікюру, на якому відбиваються хвильки води. Саме вони створюють химерні візерунки, які знайшли своє відображення серед дизайнів цього року.

Відтворення гри світла й тіні стало натхненням для багатьох майстринь, які створили вишуканий дизайн манікюру. Саме ефект води на нігтях доречний в літню пору як ніколи.



Стильний манікюр на літо / Фото Pinterest

Основою повинен бути блакитний чи синій лак з водянистим фінішем. Обов’язковим елементом є фінішне покриття, яке імітує поверхню води. Цей манікюр вже стає найгарячішим трендом літа, який варто спробувати до кінця сезону. Синій колір може імітувати не лише басейн, але й океан чи небо. Обирайте той відтінок, який вам найближчий до душі.

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