Саме тому випускниці вже починають шукати ідеальні варіанти дизайнів. Наша редакція проаналізувала поради провідних стилістів, щоб ви могли обрати варіант, який зробить ваш вихід незабутнім.

Який манікюр зробити на випускний?

Редактори видання Vogue пропонують обирати напівпрозорі молочні або ніжно-рожеві відтінки з ефектом вологого блиску. Такий варіант робить руки візуально доглянутими та чудово пасує до будь-якої сукні, не відвертаючи на себе зайвої уваги. А щоб додати легкого сяйва, варто попросити майстрів втерти у таке покриття спеціальну перлинну пудру.

Якщо ви прагнете виділитися, зверніть увагу на футуристичні мотиви. Журнал Harper’s Bazaar пропонує перетворити нігті на витвір мистецтва за допомогою ефекту розплавленого срібла чи рожевого золота. Доповніть такий дизайн об'ємними прозорими краплями, схожими на росу, або витонченими металевими лініями. Ці акценти виглядають настільки самодостатньо, що легко замінять будь-які масивні каблучки.

Колірна палітра сезону теж вражає своєю насиченістю. Фахівці порталу Byrdie радять обирати глибокий синій, стиглу вишню або ніжну лаванду. Особливої магії додають магнітні лаки, які створюють м'який оксамитовий перелив. Під променями софітів такий манікюр постійно змінює відтінок і робить ваш образ більш загадковим.

Які ще кольори манікюру будуть трендовими у 2026 році?

Видання Cosmopolitan зауважує, що нефритовий манікюр можна сміливо використовувати для створення дизайну нігтів.

Повітряний білий, який став офіційним кольором 2026 року за версією Pantone, ідеально замінює звичний нюд, додаючи образу легкості та чистоти. Про це пише Harper's Bazaar.