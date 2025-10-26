З чим носити шкіряну спідницю: Маша Єфросиніна показала стильний образ

Телеведуча Маша Єфросиніна має гарний смак до речей, тож часто демонструє красиве поєднання речей у своєму образі. Нещодавно знаменитість відвідала світську подію у вишуканих речах.

На своєму прикладі Маша Єфросиніна показала, як вдало стилізувати шкіряну спідницю, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм телеведучої.

Як одягнулася Маша Єфросиніна?

На Elle Active Forum Маша Єфросиніна одягнула бездоганну шовкову блузу зеленого кольору, яку поєднала з коричневою спідницею-олівцем на високій посадці та розрізом посередині.

Родзинкою її образу стало не лише поєднання яскравого верху й шкіряного низу, а довершення образу красивим взуттям. Телеведуча одягнула ботфорти на підборах кавового відтінку з квадратним носком. Саме це взуття привертало увагу до її розкішного аутфіту.

Єфросиніна розпустила волосся, вклала його у хвильки, довершила look кількома прикрасами та, як завжди, сяяла перед камерами з бездоганним макіяжем.



Красивий образ Маші Єфросиніної / Скриншот з інстаграму телеведучої

Видання Vogue розповіло, що саме шовкова блуза є абсолютним хітом цього сезону. Такі блузи мають розкішний вигляд та добре поєднуються з будь-яким низом – від спідниць до штанів чи джинсів.

