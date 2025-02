Співачка любить вражати відвертими образами, втім цього разу все ж таки продемонструвала розкішну сукню, яку ідеально доповнила цікава зачіска, пише 24 Канал.

Образ Майлі Сайрус

На музичній премії виконавиця з’явилася у чорній шкіряній сукні довжини максі з ефектним перехресним вирізом на животі. Вбрання Майлі Сайрус обрала від відомого бренду Saint Laurent. Сукня мала прямий розріз, а образ доповнювали чорні босоніжки.

На червону доріжку виконавиця вийшла зі звичайним випрямленим волоссям та новою стрижкою. Передні пасма волосся рівно обстрижені трохи вище підборіддя й довершує стрижку рівний профілірований чубчик.

Сукня без рукавів підкреслювала татуювання на руках співачки, а золоті масивні браслети й каблучки від Tiffany & Co довершували образ. Над аутфітом Майлі Сайрус постаралися візажисти, які створили ефектний макіяж з коричневими тінями й чорною довгою підводкою на повіках та підкреслили губи коричневою помадою з олівцем на контурах.

Що цікаво, виконавиця вирішила продемонструвати свою любов до натуральності, тож з’явилася на масштабній події без манікюру. Її нігті були акуратно підстрижені й підпиляні, однак без жодного натяку навіть на прозорий лак. Це вже не вперше зірки демонструють свою любов до природних вкорочених нігтів.



Розкішний образ Майлі Сайрус / Фото Getty Images

Серед переможців популярної премії американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг у всіх п'ятьох категоріях, на які був номінований. Співачка Бейонсе здобула найважливішу перемогу – вона стала першою темношкірою жінкою, яка виграла у категорії "Альбом року". Chappell Roan визнана найкращою новою артисткою.