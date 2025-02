З новою зачіскою: Майлі Сайрус вразила незвичною шкіряною сукнею на Grammy

У Лос-Анджелесі відгриміла одна з найвідоміших премій – Grammy. На події зібралися безліч відомих виконавців, демонструючи свої ошатні вбрання. Співачка Майлі Сайрус вирішила зробити ставку на лаконічну, але водночас ефектну шкіряну сукню.

Співачка любить вражати відвертими образами, втім цього разу все ж таки продемонструвала розкішну сукню, яку ідеально доповнила цікава зачіска, пише 24 Канал.

Образ Майлі Сайрус

На музичній премії виконавиця з’явилася у чорній шкіряній сукні довжини максі з ефектним перехресним вирізом на животі. Вбрання Майлі Сайрус обрала від відомого бренду Saint Laurent. Сукня мала прямий розріз, а образ доповнювали чорні босоніжки.

На червону доріжку виконавиця вийшла зі звичайним випрямленим волоссям та новою стрижкою. Передні пасма волосся рівно обстрижені трохи вище підборіддя й довершує стрижку рівний профілірований чубчик.

Сукня без рукавів підкреслювала татуювання на руках співачки, а золоті масивні браслети й каблучки від Tiffany & Co довершували образ. Над аутфітом Майлі Сайрус постаралися візажисти, які створили ефектний макіяж з коричневими тінями й чорною довгою підводкою на повіках та підкреслили губи коричневою помадою з олівцем на контурах.

Що цікаво, виконавиця вирішила продемонструвати свою любов до натуральності, тож з’явилася на масштабній події без манікюру. Її нігті були акуратно підстрижені й підпиляні, однак без жодного натяку навіть на прозорий лак. Це вже не вперше зірки демонструють свою любов до природних вкорочених нігтів.



Розкішний образ Майлі Сайрус / Фото Getty Images

Серед переможців популярної премії американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг у всіх п'ятьох категоріях, на які був номінований. Співачка Бейонсе здобула найважливішу перемогу – вона стала першою темношкірою жінкою, яка виграла у категорії "Альбом року". Chappell Roan визнана найкращою новою артисткою.