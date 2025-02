С новой прической: Майли Сайрус поразила необычным кожаным платьем на Grammy

В Лос-Анджелесе отгремела одна из самых известных премий –Grammy. На событии собрались множество известных исполнителей, демонстрируя свои нарядные наряды. Певица Майли Сайрус решила сделать ставку на лаконичное, но в то же время эффектное кожаное платье.

Певица любит поражать откровенными образами, впрочем на этот раз все же продемонстрировала роскошное платье, которое идеально дополнила интересная прическа, пишет 24 Канал.

Образ Майли Сайрус

На музыкальной премии исполнительница появилась в черном кожаном платье длины макси с эффектным перекрестным вырезом на животе. Наряд Майли Сайрус выбрала от известного бренда Saint Laurent. Платье имело прямой разрез, а образ дополняли черные босоножки.

На красную дорожку исполнительница вышла с обычными выпрямленными волосами и новой стрижкой. Передние пряди волос ровно острижены чуть выше подбородка и довершает стрижку ровная профилированная челка.

Платье без рукавов подчеркивало татуировки на руках певицы, а золотые массивные браслеты и кольца от Tiffany & Co довершали образ. Над аутфитом Майли Сайрус постарались визажисты, которые создали эффектный макияж с коричневыми тенями и черной длинной подводкой на веках и подчеркнули губы коричневой помадой с карандашом на контурах.

Что интересно, исполнительница решила продемонстрировать свою любовь к натуральности, поэтому появилась на масштабном событии без маникюра. Ее ногти были аккуратно подстрижены и подпилены, однако без всякого намека даже на прозрачный лак. Это уже не впервые звезды демонстрируют свою любовь к естественным укороченным ногтям.



Роскошный образ Майли Сайрус / Фото Getty Images

Среди победителей популярной премии американский рэпер Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us победил во всех пяти категориях, на которые был номинирован. Певица Бейонсе получила важнейшую победу – она стала первой темнокожей женщиной, которая выиграла в категории "Альбом года". Chappell Roan признана лучшей новой артисткой.