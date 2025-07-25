Медовий блонд – улюблений колір волосся Кейт Міддлтон

Цього літа Кейт Міддлтон продемонструвала красивий колір волосся, який поєднує в собі блонд та медовий відтінок. Новий колір принцеси Уельської став для багатьох натхненням, тож тепер його хочуть повторити багато дівчат.

Цей відтінок не потребує частого оновлення та є доволі універсальним, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Кейт Міддлтон багато років відома темно-каштановим кольором волосся, але влітку виявила бажання зробити тон волосся дещо світлішим.

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Як виглядає новий відтінок Кейт Міддлтон?

Під час зустрічі з Еммануелем Макроном у Великій Британії, Кейт Міддлтон продемонструвала новий колір волосся, який гарно поєднувався з її рожевим вбранням від Dior.

Медовий блонд має ідеальний баланс між блондом та каштаном. Залежно від освітлення волосся може виглядати по-різному – як блондинисте чи шатенове. На сонці відтінок має теплий медовий колір та золотисті нотки, а коли світло непряме, то середньо-каштановий відтінок з м’якими й світлими відблисками.



Новий відтінок волосся Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Трендовий колір досить популярний, бо створює м’які пасма, які гарно виглядають на сонці. Такий насичений та живий відтінок не потребує частого фарбування. Коли базовий колір природно відростає, то кілька світлих пасм приховують перехід без чітких коренів.



Новий відтінок волосся Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Для оновлення кольору можна зробити глосінг. Це процедура, яка містить легкий пігмент. У склад входять кондиціонувальні засоби, частинки кольору та легкий очисник, який наноситься на вологе волосся. Процедура глосінгу покриває волосся захисною плівкою, згладжує поверхню та забезпечує інтенсивний блиск. Завдяки цьому колір оновлюється без втручання.

До слова, відомі бренди, такі як Balmain, Versace, Chloé та Stella McCartney, представили найкращі відтінки для волосся.